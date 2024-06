En direct

19:30 - Sur qui vont se diriger les orphelins de la Nupes à Ailly ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,06% des voix dans la localité. Une somme à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,21% pour Yannick Jadot, 1,98% pour Fabien Roussel et 0,76% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,01% à Ailly, contre 16,88% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Ailly avant les européennes Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces élections européennes. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 50% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a visiblement grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Rassemblement à Ailly ? Le résultat du test démocratique le plus récent semble un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à Ailly. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 40,28% au 1er round avant un formidable 62,66% au deuxième (Ailly ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un meilleur pointage aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle précédente. La leader du parti avait accumulé 38,02% au 1er tour et 53,66% au deuxième dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Ailly Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Ailly, à 35,02%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 16,88% et Yannick Jadot à 12,45%.

11:45 - Ailly : démographie et socio-économie impactent les européennes Devant le bureau de vote d'Ailly, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 485 logements pour 1 210 habitants, la densité de la commune est de 74 hab par km². L'existence de 76 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le bourg, 23,85 % des résidents sont des enfants, et 16,37 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,47% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 294,08 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Ailly, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Etude de l'abstention lors des élections européennes à Ailly Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Au moment des précédentes élections européennes, parmi les 491 inscrits sur les listes électorales à Ailly, 45,87% étaient restés chez eux. L'abstention était de 56,04% en 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, l'abstention aux européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas d'Ailly L'abstention constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Ailly. Le conflit armé entre la Palestine et Israël serait par exemple susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Ailly (27600). A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 921 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,39% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 72,75% au premier tour, soit 670 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 46,49% au premier tour. Au deuxième tour, 48,7% des électeurs se sont déplacés.