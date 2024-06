Résultat des européennes à Clef Vallée d'Eure : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Clef Vallée d'Eure

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Clef Vallée d'Eure déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,68% de plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,81%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 909 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) et le nombre de résidences HLM (3,52% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Clef Vallée d'Eure mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,06% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.