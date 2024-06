En direct

19:34 - À Aix-en-Pévèle, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 17,69% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,94% à Aix-en-Pévèle, contre 30,25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Aix-en-Pévèle ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Aix-en-Pévèle. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prévoir 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits d'Aix-en-Pévèle penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Aix-en-Pévèle avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,91%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 37,8% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,85% contre 61,15%. Le RN ratait aussi la première marche à Aix-en-Pévèle par la suite, lors des élections législatives, avec 19,37% au premier tour, contre 31,28% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune d'Aix-en-Pévèle, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - 30,25% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Aix-en-Pévèle Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Aix-en-Pévèle lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 30,25%. La liste avait repoussé le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 22,9% des bulletins.

11:45 - Aix-en-Pévèle et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quelle influence les électeurs d'Aix-en-Pévèle exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,09% et une densité de population de 175 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (9,09%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 546 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,25%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,1% à Aix-en-Pévèle, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Aix-en-Pévèle : analyse du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des élections passées. Lors des précédentes européennes, 514 électeurs d'Aix-en-Pévèle (Nord) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 62,08%), contre une participation de 53,07% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Aix-en-Pévèle Ce dimanche, lors des européennes à Aix-en-Pévèle, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit militaire russo-ukrainien serait par exemple susceptible de augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens d'Aix-en-Pévèle (59310). Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 15,93% dans la localité, contre une abstention de 15,82% au second tour. En comparaison, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,34% au premier tour et seulement 46,74% au second tour.