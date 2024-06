Résultat des européennes à Nomain : l'élection 2024 en direct

11:45 - Nomain : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Nomain mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 129 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,82%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 27,51%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,56%) et le nombre de résidences HLM (4,35% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,35%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Nomain, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.