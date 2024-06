En direct

19:06 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Aix-en-Provence ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Aix-en-Provence, la Nupes avait en effet réuni 26,74% des votes au total sur les 2 circonscriptions couvrant la ville, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,78% à Aix-en-Provence, contre 29,1% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Aix-en-Provence ? La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour cette européenne 2024. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Aix-en-Provence semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux.

15:02 - Les inscrits d'Aix-en-Provence plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 15,35% contre 30,91% pour Emmanuel Macron et 23,41% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 32,6% contre 67,4%. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,28% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 30,13% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Aix-en-Provence, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut de nouveau sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le Rassemblement national n'avait pas percé à l'époque, Bardella devant se contenter de la deuxième place à 17,64% aux élections du Parlement européen. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 29,1%.

11:45 - Aix-en-Provence et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et la situation socio-économique d'Aix-en-Provence façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,6%. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (38,8%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,55%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,04% et d'une population immigrée de 10,70% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 12,1% à Aix-en-Provence, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'instruction et au logement étudiant.

10:30 - Aix-en-Provence : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 44 286 inscrits sur les listes électorales à Aix-en-Provence, 50,22% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 56,11% il y a dix ans. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Abstention à Aix-en-Provence : quelles perspectives pour les européennes ? La participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen à Aix-en-Provence. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,09% au premier tour. Au deuxième tour, 44,59% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Aix-en-Provence ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 94 443 personnes en âge de voter dans la ville, 74,72% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 72,77% au deuxième tour, ce qui représentait 68 714 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.