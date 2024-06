En direct

19:10 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait atteint 29,43% à Éguilles, contre 5,15% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Éguilles, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,17% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Éguilles avant les européennes À Éguilles, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,2% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 19,19% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Avantage Hayer à Éguilles ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Éguilles lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,66%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 19,19%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,57% contre 62,43%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,51% au premier tour, contre 29,57% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des européennes à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première position avec 29,43%, contre 19,2% pour le RN.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Éguilles : ce qu'il faut retenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Éguilles se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 31,87% de cadres pour 8 220 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Avec 1 512 entreprises, Éguilles se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (87,67 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 226 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Dans cette mosaïque sociale, 38,41% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 617,41 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Pour résumer, Éguilles incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Éguilles, quelle abstention aux élections européennes ? L'analyse des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 56,9% des personnes habilitées à voter à Éguilles avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 48,95% en 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Éguilles : les leçons des précédentes élections À Éguilles, l'une des clés du scrutin européen sera l'ampleur de la participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,12% au premier tour. Au second tour, 50,27% des votants se sont déplacés. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,26% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,51% au premier tour, soit 5 505 personnes. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.