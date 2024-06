En direct

19:28 - Les bulletins de la coalition de gauche observés En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait obtenu 8,91% à Alissas, contre 17,98% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. La Nupes était absente lors des législatives à Alissas. C'est néanmoins un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 40,92% des votes. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Alissas lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Alissas. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. De quoi l'amener à 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en tête il y a deux ans à Alissas La commune d'Alissas avait offert un net avantage à Marine Le Pen au terme de la présidentielle il y a deux ans. La numéro 1 de l'ancien Front national l'emportait avec 28,6% au 1er tour. Au second tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 51,36%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 21% des votes sur place, contre 40,92% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (60,10%).

12:45 - À Alissas, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Alissas, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, avec 27,04% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,98% et Yannick Jadot à 11,48%.

11:45 - Alissas : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote d'Alissas, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 669 logements pour 1 445 habitants, la densité de la ville est de 117 habitants/km². L'existence de 93 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,45 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 31,21% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 47,13% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 792,98 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. À Alissas, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Alissas : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 1 497 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 60,29% des personnes aptes à voter à Alissas avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 52,88% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Les européennes démarrent à Alissas : quel sera le taux d'abstention ? L'un des critères déterminants de ces européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Alissas. Au premier tour de la présidentielle, 82,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,1% au deuxième tour, soit 986 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à inciter les citoyens d'Alissas (07210) à ne pas rester chez eux.