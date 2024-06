En direct

19:28 - Les supporters de la Nupes font envie Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 18,52% à Coux, contre 9,72% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Coux. C'est néanmoins un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui l'emportait au premier tour, avec 51,01% des voix dans la commune. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Quel résultat à Coux pour les candidats de Bardella ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Coux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 18,78% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 18,17% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de Coux plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans La commune de Coux avait offert à Marine Le Pen 18,17% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe du Rassemblement national avec respectivement 24,01% et 23,73% des bulletins exprimés. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 37,47% contre 62,53%. Au premier tour des élections législatives, Coux, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Divers gauche s'imposer avec 51,01%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 12,01%. Coux se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Divers gauche au second tour, finalement vainqueur localement avec 73,64%.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Coux il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 145 habitants de Coux passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait convaincu 18,78% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,52% et Yannick Jadot à 18,01%.

11:45 - Élections à Coux : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Coux mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 8,4% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Avec 41,98% de population active et une densité de population de 136 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles ne possédant aucune voiture (19,7%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 761 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,09%) et le nombre de résidences HLM (1,89% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Coux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 26,17% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Coux ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Au moment des européennes 2019, 802 personnes en âge de participer à une élection à Coux s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 56,6%), contre une participation de 49,5% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Coux, 56,17% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Coux pour les européennes Ce dimanche, lors des élections européennes à Coux, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 368 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,21% étaient restées chez elles, contre une abstention de 20,39% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,45% au premier tour. Au deuxième tour, 46,64% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Coux ? Les populations des communes de grandes tailles votent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?