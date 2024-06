Résultat des européennes à Chomérac : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Chomérac : un regard sur la démographie locale

Les données démographiques et socio-économiques de Chomérac mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. Avec une densité de population de 161 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,09%, les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,04%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 459 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,13%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chomérac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,7% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.