Résultat des européennes à Allériot : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Avantage Hayer à Allériot ? Allériot avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 27,93%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 32,27% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 48,41% contre 51,59%. Le RN ne convainquait pas plus à Allériot quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 22,54% au premier tour, contre 29,58% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune d'Allériot, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection très instructive Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui avait remporté les européennes il y a cinq ans à Allériot, avec 25,06% des bulletins valides devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 22,33% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 11,66%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Allériot Comment la population d'Allériot peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Avec 48,1% de population active et une densité de population de 82 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,3% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (10,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 439 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,22%) et le nombre de résidences HLM (0,64% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Allériot mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,95% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Allériot Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 49,18% dans la commune d'Allériot. Le taux de participation était de 46,08% lors des européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Allériot, 63,68% des votants avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Allériot À Allériot, l'abstention sera l'une des clés de ces élections européennes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,23% au premier tour et seulement 53,17% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Allériot ? Lors du premier tour de la présidentielle, 19,5% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 21,43% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.