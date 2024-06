Résultat des européennes à Oslon : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Oslon avant les européennes ? Le résultat en faveur du RN va être le déterminant pour ces européennes 2024 au niveau local. Si dans l'Hexagone, les intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les électeurs d'Oslon plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,13% contre 28,17% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 48,64% contre 51,36%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Oslon un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 21,65% au premier tour, contre 23,38% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national poussée par Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Oslon, avec 25,77% des suffrages exprimés, soit 117 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 19,38% suivie par la liste Yannick Jadot avec 12,33%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Oslon : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Oslon montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections européennes. Avec 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,55%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (10,17%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 473 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,71%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,58%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Oslon mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,62% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Oslon : retour sur l'abstention aux dernières européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Oslon, 68,94% des votants avaient voté. Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 483 électeurs d'Oslon (Saône-et-Loire) avaient pris part au vote (soit 46,8%). Le taux de participation était de 36,55% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Oslon : les européennes débutent Le taux d'abstention sera incontestablement un facteur essentiel du scrutin européen à Oslon. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,79% au premier tour. Au deuxième tour, 43,62% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,21% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 78,54% au deuxième tour, soit 794 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.