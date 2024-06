Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 6,83% à Ambazac, contre 17,38% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les études sondagières établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Ambazac, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,5% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage prédisent une progression du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Avantage RN à Ambazac ?

L'élection suprême est certainement la clé pour apréhender au mieux la tendance locale. La commune d'Ambazac s'était clairement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la numéro 1 du parti frontiste finissait avec 30,36% au 1er round. Au 2e tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 50,94%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 27,6% des votes sur place, contre 31,50% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 55,16%.