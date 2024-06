Résultat des européennes à Saint-Priest-Taurion : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Saint-Priest-Taurion

Quel impact aura la population de Saint-Priest-Taurion sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 8,35% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec 47,86% de population active et une densité de population de 106 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 131 €/an souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1 186 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,11%) et le nombre de résidences HLM (7,89% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Priest-Taurion mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,42% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.