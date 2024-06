En direct

19:14 - À Rilhac-Rancon, quel candidat vont désigner les supporters de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La réserve de voix s'avère conséquente à Rilhac-Rancon. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Rilhac-Rancon, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,61% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 8,61% à Rilhac-Rancon, contre 22,66% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (8,16% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,98% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,53% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Rilhac-Rancon ? Le résultat obtenu par la liste de Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections du Parlement européen 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste Jordan Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat de 2019. Théoriquement, cette dynamique doit l'approcher de 31% à Rilhac-Rancon, soit dix points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les analyses les plus précipitées.

15:02 - Les électeurs de Rilhac-Rancon plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,94% contre 28,32% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 39,7% contre 60,3%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,09% au premier tour, contre 30,61% pour le binôme Nupes. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de suffrages, avec 50,48% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, un précédent déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Rilhac-Rancon lors des dernières élections des eurodéputés, avec 22,66% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 21,95% dans la ville. Yannick Jadot finissait troisième, avec 10,98%.

11:45 - Rilhac-Rancon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Rilhac-Rancon mettent en évidence des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 259 habitants/km² et 44,13% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 6,19% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,78%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2 147 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,98%) et le nombre de résidences HLM (4,78% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Rilhac-Rancon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,54% des habitants titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à Rilhac-Rancon La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures. Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Au moment des dernières élections européennes, 57,85% des personnes en capacité de participer à une élection à Rilhac-Rancon avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 51,64% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Rilhac-Rancon La participation sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen à Rilhac-Rancon. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles, combinée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, sont de nature à avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Rilhac-Rancon. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 83,26% dans la ville. Le taux de participation était de 79,71% au deuxième tour, soit 3 068 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 55,8% au premier tour. Au deuxième tour, 54,07% des votants se sont déplacés.