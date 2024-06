Résultat des européennes à Ambès : l'élection 2024 en direct

C'est certainement le choix du président de la République qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Ambès pendant l'élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 33,69% au 1er round. Au deuxième tour, c'est de nouveau la patronne du parti frontiste qui se plaçait en tête à Ambès avec 57,08%, devant Emmanuel Macron à 42,92%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 32,92% des voix sur place, contre 33,13% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 67,35%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ambès

Comment la population d'Ambès peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 11,46%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 078 euros/an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,86% et d'une population étrangère de 8,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Ambès mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,38% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.