Résultat des européennes à Prignac-et-Marcamps : l'élection 2024 en direct

19:31 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Prignac-et-Marcamps ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Glucksmann avait obtenu 10,7% à Prignac-et-Marcamps, contre 14,39% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Prignac-et-Marcamps, le binôme Nupes avait en effet glané 33,09% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Prignac-et-Marcamps, entre les 14,39% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,63% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Prignac-et-Marcamps à l'issue des européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces européennes 2024, localement, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Prignac-et-Marcamps. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prévoir environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Prignac-et-Marcamps plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans L'élection présidentielle est certainement la référence pour juger la tendance locale. L'élection suprême avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La cheffe du RN rassemblait 28,93% au 1er tour, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 23,97% et 20,58% des voix. Au deuxième tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 51,05% contre 48,95%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 30,5% des suffrages sur place, contre 33,09% pour le binôme Nupes. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 54,13%, contre 45,87% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Prignac-et-Marcamps il y a cinq ans ? Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 152 votants de Prignac-et-Marcamps avaient été séduits par la liste du Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait séduit ainsi 26,67% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 14,39% et Yannick Jadot à 12,46%.

11:45 - Analyse socio-économique de Prignac-et-Marcamps : perspectives électorales Quel impact aura la population de Prignac-et-Marcamps sur le résultat des européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,42%. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (83,24%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 551 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,06%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,27%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Prignac-et-Marcamps mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,34% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Prignac-et-Marcamps : les tendances L'observation des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. En 2019, pendant les élections européennes, le taux d'abstention atteignait 41,46% dans la commune de Prignac-et-Marcamps. L'abstention était de 50,48% il y a dix ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Prignac-et-Marcamps : la participation au cœur des préoccupations À Prignac-et-Marcamps, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés des européennes 2024. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 054 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,73% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 23,3% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,92% au premier tour et seulement 51,18% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français seraient de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Prignac-et-Marcamps.