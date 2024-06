En direct

19:08 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Amboise ? Une autre interrogation de ces élections européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,52% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,48% à Amboise, contre 25,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 25,67% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,39% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 35,05% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Amboise pour le RN de Jordan Bardella ? Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Amboise. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prévoir 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants d'Amboise plutôt favorables à Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Amboise lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,39%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,1%. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,8% contre 63,2%. Le RN ratait aussi la première marche à Amboise quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 18,77% au premier tour, contre 35,05% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de votes, avec 56,24% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Amboise, Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 20,29%, Jordan Bardella avait été distancé lors des élections européennes il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 25,67% des voix.

11:45 - Amboise aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Amboise regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 938 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 885 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 943 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 32 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,88 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 575 résidents étrangers, représentant 4,57% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 526 €/an, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,23%, synonyme d'une situation économique mitigée. Ainsi, Amboise incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Amboise Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des consultations démocratiques précédentes ? Durant les dernières élections européennes, 52,07% des personnes en âge de participer à une élection à Amboise s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 44,23% pour les européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une amélioration de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Amboise : scrutin en cours À Amboise, la participation sera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,9% au premier tour. Au second tour, 52,52% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Amboise cette année ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 9 019 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,26% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 26,17% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.