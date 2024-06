Résultat des européennes à Chargé : l'élection 2024 en direct

17:08 - Quel score pour la liste RN à Chargé lors des européennes ?

Le résultat des européennes au niveau local sera regardé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. À Chargé, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,54% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 21,87% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.