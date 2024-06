En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Glucksmann s'était élevé à 6,27% à Amélie-les-Bains-Palalda, contre 13,94% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Amélie-les-Bains-Palalda, le binôme Nupes avait en effet cumulé 13,42% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

Le nombre de bulletins glanés par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Amélie-les-Bains-Palalda semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les électeurs d'Amélie-les-Bains-Palalda penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle

Dernières élections en date, les législatives avaient donné un bon démarrage pour le RN à Amélie-les-Bains-Palalda. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 31,86% au 1er round et surtout 64,01% au 2e (Amélie-les-Bains-Palalda n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,74% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,35% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,64%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 62,38%, devant Emmanuel Macron à 37,62%.