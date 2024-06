En direct

19:35 - Quel score pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? L'union des partis de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,3% des bulletins dans la localité. Un score à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,66% à Reynès, contre 17,15% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Reynès pour les candidats RN ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections européennes au niveau local. À Reynès, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,28% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 27% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour ce dimanche Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Reynès. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 25,87% au 1er round avant un formidable 60,34% au second sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 27% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,17% et Emmanuel Macron troisième avec 17,81%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,79%, devant Emmanuel Macron à 40,21%.

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes à Reynès Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble toujours évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 155 électeurs de Reynès avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella avait attiré 28,28% des voix contre Nathalie Loiseau à 17,15% et Yannick Jadot à 14,6%.

11:45 - Reynès : démographie et socio-économie impactent les européennes Comment la population de Reynès peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Dans la localité, 11,58% des résidents sont des enfants, et 11,5% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,0%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 589 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,45%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,85%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Reynès mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,13% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Reynès : la mobilisation des citoyens aux européennes Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. L'observation des dernières consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des dernières élections européennes, 45,84% des personnes habilitées à participer à une élection à Reynès avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 53,38% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Reynès : la participation en question À Reynès, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs clés de ces européennes 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 123 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,03% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 72,95% au deuxième tour, ce qui représentait 820 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,59% au premier tour. Au second tour, 46,43% des citoyens se sont déplacés. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est capable de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Reynès.