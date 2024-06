En direct

19:10 - Quels pourraient être les reports pour les voix de la Nupes à Céret ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo pourraient arriver dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Le candidat de gauche avait obtenu 6,53% à Céret, contre 17,71% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Céret, le binôme Nupes avait en effet obtenu 29,79% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,19% pour Yannick Jadot, 2,79% pour Fabien Roussel et 2,75% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Céret, entre les 17,71% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,91% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Céret ? Le résultat obtenu par la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant pour cette élection des députés européens localement. Les sondages d'opinion prévoient un RN à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des précédentes européennes. Logiquement, cette tendance doit le pousser à 32% à Céret, soit dix points de plus également que ses 22,99% au niveau local. Mais Céret n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus farfelues.

15:02 - Situation favorable au RN à Céret ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 23,27% contre 23,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 48,86% contre 51,14%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,66% au premier tour, contre 29,79% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de voix, avec 51,01% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Se retourner sur le dernier test peut encore sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Céret, avec 22,99% des électeurs, soit 732 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,71% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 14,86%.

11:45 - Céret : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale européenne, Céret se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 648 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 772 entreprises attestent une économie florissante. Dans la ville, 23 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 15,23 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les 425 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2064,89 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 15,26%, annonçant une situation économique précaire. Pour résumer, à Céret, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes à Céret : quelles tendances ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Durant les européennes 2019, 49,11% des personnes aptes à participer à une élection à Céret avaient déserté les urnes. L'abstention était de 53,55% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Céret Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Céret, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des petites communes votent fréquemment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 70,07% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 73,82% au premier tour, soit 4 887 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.