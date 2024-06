En direct

19:30 - Que vont choisir les électeurs de la Nupes à Amfreville-Saint-Amand ? L'autre source de doute qui entoure ces européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,29% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,11% à Amfreville-Saint-Amand, contre 16,02% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella à Amfreville-Saint-Amand lors des européennes ? La part des électeurs en faveur du RN sera une des clés au niveau local pour cette élection. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion calculent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 43% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage RN à Amfreville-Saint-Amand ? Le résultat du test démocratique le plus récent apparait comme un indicateur précieux au moment du rendez-vous électoral du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un joli score pour le RN à Amfreville-Saint-Amand. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la commune avec 34,19% au 1er tour et surtout 56,10% au 2e, le portant au sommet à l'échelle communale (Amfreville-Saint-Amand n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,34% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,01%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 51,24%, devant Emmanuel Macron à 48,76%.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Amfreville-Saint-Amand, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait pris la première place, avec 33,26% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,02% et Yannick Jadot à 9,03%.

11:45 - Démographie et politique à Amfreville-Saint-Amand, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Amfreville-Saint-Amand, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 194 habitants répartis dans 565 logements, ce village présente une densité de 182 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 688 foyers fiscaux. Dans le village, 31 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,15 % ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,13% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,78% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 279,91 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, à Amfreville-Saint-Amand, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Amfreville-Saint-Amand ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Amfreville-Saint-Amand, 69,49% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'analyse des résultats des consultations politiques antérieures permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. En 2019, lors des élections européennes, 46,32% des électeurs d'Amfreville-Saint-Amand (Eure) avaient déserté les urnes, contre une abstention de 48,86% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Amfreville-Saint-Amand ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Amfreville-Saint-Amand ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale pourraient entre autres de faire augmenter le taux de participation à Amfreville-Saint-Amand. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 76,69% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,05% au second tour, c'est-à-dire 740 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.