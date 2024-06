Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait glané 6,01% à Tourville-la-Campagne, contre 12,25% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Tourville-la-Campagne, le binôme Nupes avait en effet glané 21,31% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,65% pour Yannick Jadot, 2,43% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très commenté. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Tourville-la-Campagne semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

Elections les plus proches, les élections législatives avaient offert un excellent score pour le RN à Tourville-la-Campagne. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 42,62% au premier round avant un formidable 62,31% au second. Le RN avait dépassé les prétendants étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 21,31% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (19,13%) au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV (37,69%) au second sur la circonscription de la zone. Il a même enregistré un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait engrangé 36,63% au 1er tour et 56,7% au deuxième dans la cité.