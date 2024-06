Résultat des européennes à Andelnans : l'élection 2024 en direct

17:24 - Vent favorable au RN à Andelnans ?

La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate du parti frontiste prenait les devants avec 27,73% au premier round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,42% et 14,79% des voix. Au second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la numéro 1 de l'ancien FN qui l'emportait à Andelnans avec 51,32%, devant Emmanuel Macron à 48,68%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 22,09% des suffrages sur place, contre 24,65% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (60,27%).