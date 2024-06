En direct

19:16 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait obtenu 3,85% à Danjoutin, contre 19,01% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Danjoutin, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,34% des votes dans la commune. Une somme à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Danjoutin avant les européennes ? À Danjoutin, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,88% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,69% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Les derniers chiffres à Danjoutin C'est probalement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle glanait 26,69% au premier round, alors que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 23,26% et 22,3% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,65% contre 52,35%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 21,72% des voix sur place, contre 24,34% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (59,22%).

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Danjoutin il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 321 électeurs de Danjoutin avaient choisi la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste de Jordan Bardella attirait 26,88% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,01% et Yannick Jadot à 12,56%.

11:45 - Danjoutin : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Danjoutin, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 17,46% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 24,77% de plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (75,9%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 170 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,28%) et le nombre de résidences HLM (15,03% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Danjoutin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,91% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des européennes à Danjoutin Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h. L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des élections européennes 2019, le taux d'abstention s'élevait à 47,25% au sein de Danjoutin, à comparer avec une abstention de 56,39% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Danjoutin À Danjoutin, la participation sera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français cumulée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des électeurs de Danjoutin . En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,94% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 28,19% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,27% au premier tour. Au second tour, 56,31% des électeurs ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Danjoutin pour les élections européennes ?