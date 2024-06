En direct

19:30 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Angerville-la-Campagne pour ces européennes 2024 ? Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 26,68% à Angerville-la-Campagne, contre 4,36% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Angerville-la-Campagne, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,55% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,5% pour Yannick Jadot, 1,82% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la droite à Angerville-la-Campagne ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Angerville-la-Campagne entre Jordan Bardella en 2019 (20,51%) et Marine Le Pen en 2022 (25,29% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les votants d'Angerville-la-Campagne plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,29% contre 31,65% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 40,97% contre 59,03%. Le RN n'a pas plus convaincu à Angerville-la-Campagne quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 23,94% au premier tour, contre 28,38% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune d'Angerville-la-Campagne, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Angerville-la-Campagne Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Angerville-la-Campagne lors des élections européennes précédentes, avec 26,68% des bulletins. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 20,51% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 11,98%.

11:45 - Angerville-la-Campagne : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la ville d'Angerville-la-Campagne, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec un taux de chômage de 10,4% et une densité de population de 335 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,98%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 526 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,57%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,41%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Angerville-la-Campagne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,11% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Angerville-la-Campagne : facteurs et implications Au fil des dernières élections, les 1 413 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les élections européennes de 2019, 53,93% des personnes habilitées à participer à une élection à Angerville-la-Campagne avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 44,07% en 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Angerville-la-Campagne ? Le niveau d'abstention sera incontestablement un facteur essentiel de ce scrutin européen 2024 à Angerville-la-Campagne. L'inflation qui plombe les finances des ménages cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Angerville-la-Campagne . Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 047 personnes en âge de voter au sein de la commune, 75,36% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,03% au deuxième tour, soit 796 personnes. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.