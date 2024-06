En direct

19:06 - Qui vont élire les électeurs de la gauche à Évreux ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6,23% à Évreux, contre 22,77% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections du Parlement à Évreux, la Nupes avait en effet enregistré 30,78% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions se trouvant sur la ville. Une somme à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Évreux ? Indicateur clé pour ce dimanche : Évreux compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,93% lors du vote européen et Marine Le Pen 20,21% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en pôle position en 2022 à Évreux Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 20,21% contre 27,1% pour Emmanuel Macron et 28,61% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron finissant à 63,74% contre 36,26% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,73% en moyenne sur les 2 circonscriptions locales, alors que les candidats Nupes obtiendront 30,78% des voix. Pas de changement au second tour, le mouvement étant toujours inexistant localement.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Évreux Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? La liste Bardella ne finissait que deuxième lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste de Nathalie Loiseau s'arrogeant la première place avec 22,77%, contre 21,93% pour le RN.

11:45 - Élections européennes à Évreux : impact de la démographie et de l'économie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Évreux est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 47 289 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 3 463 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 11 303 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (36,4 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Évreux forme une communauté diversifiée, avec ses 6 582 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 195 euros/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 20,29%, annonçant une situation économique instable. À Évreux, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Évreux : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Évreux, 72,08% des habitants avaient participé. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Lors des européennes de 2019, parmi les 12 056 inscrits sur les listes électorales à Évreux, 46,3% étaient allés voter. La participation était de 40,2% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Évreux : l'abstention au cœur des préoccupations À Évreux, le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères décisifs de ces élections européennes. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement modifier les choix que feront les habitants d'Évreux. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, 67,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 70,01% au premier tour, soit 17 705 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,2% au premier tour et seulement 41,5% au second tour.