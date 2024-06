Résultat des européennes à Angicourt : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Les électeurs de la Nupes observés Une autre question qui accompagne ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 18,82% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,28% à Angicourt, contre 13,84% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quel score pour la liste RN à Angicourt ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Angicourt semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits d'Angicourt plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Le résultat du scrutin le plus récent semble un indice précieux au moment de l'élection en cours. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un très gros résultat pour le RN à Angicourt. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 30,80% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,52% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,99%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 56,32%, devant Emmanuel Macron à 43,68%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Angicourt Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 201 habitants d'Angicourt passés par les bureaux de vote avaient préféré l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella attirait 36,61% des votes face à Nathalie Loiseau à 13,84% et Yannick Jadot à 8,56%.

11:45 - Angicourt et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Quel portrait faire d'Angicourt, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 354 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 760 foyers fiscaux. Dans le village, 17,25 % des résidents sont des enfants, et 30,13 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 50,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 37,11% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 90,56 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Finalement, Angicourt incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Angicourt L'étude des résultats des consultations politiques précédentes permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Durant les précédentes européennes, sur les 562 inscrits sur les listes électorales à Angicourt, 48,06% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 52,37% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des électeurs français comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Angicourt pour les européennes L'une des clés des élections européennes sera incontestablement l'abstention à Angicourt. La situation géopolitique actuelle serait de nature à ramener les citoyens d'Angicourt dans les isoloirs. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 100 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,98% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 24,18% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.