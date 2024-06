En direct

19:34 - Quel candidat vont désigner les supporters de la Nupes à Mogneville ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait glané 3,74% à Mogneville, contre 10,57% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mogneville, le binôme Nupes avait en effet réuni 25,36% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Mogneville, entre les 10,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,13% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 13,93% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Mogneville, une liste RN favorite ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mogneville semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à Mogneville Se tourner vers le test démocratique le plus récent semble parfaitement sensé au moment d'une autre élection. Même si cette curiosité ne garantit rien…Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un beau résultat pour le Rassemblement national à Mogneville. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 33,26% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,61% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,13% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,92%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 58,55%, devant Emmanuel Macron à 41,45%.

12:45 - À Mogneville, Jordan Bardella en première position en 2019 Revenir cinq ans en arrière semble encore une fois évident au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 185 habitants de Mogneville passés par les isoloirs s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, enregistrait 40,75% des voix face à Yannick Jadot à 12,33% et Nathalie Loiseau à 10,57%.

11:45 - Démographie et politique à Mogneville, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Mogneville comme partout en France. Avec une population de 1 490 habitants répartis dans 573 logements, cette localité présente une densité de 396 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 158 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 003 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,27 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,17% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 149,18 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En somme, à Mogneville, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Mogneville : retour sur la participation aux dernières européennes Les européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%. Au cours des dernières consultations démocratiques, les 1 529 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 48,43% des personnes habilitées à participer à une élection à Mogneville avaient pris part à l'élection. La participation était de 41,31% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Mogneville Le taux de participation sera indiscutablement l'un des facteurs décisifs de ces élections européennes à Mogneville. Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,98% dans la commune, contre un taux de participation de 76,92% au second tour, soit 763 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.