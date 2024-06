En direct

19:28 - À Angliers, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Angliers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,61% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,63% à Angliers, contre 15,84% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella observés à Angliers Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Angliers. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. Assez pour prédire 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Angliers ? La commune d'Angliers avait donné un net avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la figure de l'ancien FN prenait les devants avec 28,47% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,05% contre 51,95%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 26,92% des votes sur place, contre 28,61% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 58,03%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 25,08% des suffrages, soit 76 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 15,84% et Yannick Jadot à 15,84%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Angliers façonne les résultats électoraux ? Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Angliers montrent des tendances claires qui pourraient influencer le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,81% et une densité de population de 92 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (9,47%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 425 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,56%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,93%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Angliers mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 16,28% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Angliers : analyse du niveau de participation aux précédentes élections européennes Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des dernières années, les 1 300 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, le taux de participation représentait 44,21% au niveau d'Angliers, à comparer avec un taux de participation de 40,1% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Angliers : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Angliers ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 82,62% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 79,44% au second tour, c'est-à-dire 703 personnes. En proportion, au niveau national, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des familles sont notamment susceptibles de augmenter l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Angliers.