En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des 36,79% de la Nupes à Angoulême ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Angoulême, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,79% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 8,46% à Angoulême, contre 24,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Angoulême : les 24,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,34% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Angoulême ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection européenne 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Angoulême semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants d'Angoulême plutôt favorables à Macron en 2022 La ville d'Angoulême avait accordé à Marine Le Pen 14,82% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la représentante du Rassemblement national avec 31,9% et 27,34% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 29,97% contre 70,03%. Avec 10,49%, le RN sera distancé ensuite par les 36,79% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes à Angoulême Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Grand favori des sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans le duo de tête aux élections européennes à l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen terminait troisième, avec 16,12%, contre Nathalie Loiseau avec 24,05% et Yannick Jadot avec 17,02%.

11:45 - Angoulême : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune d'Angoulême, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Dans l'agglomération, 15,08% des résidents sont des enfants, et 8,67% ont plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2174,0 € par mois peut être symptomatique de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,45% et d'une population immigrée de 10,54% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,41% à Angoulême, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Angoulême Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2019, pendant les européennes, 46,33% des inscrits sur les listes électorales d'Angoulême avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 38,82% il y a 10 ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Abstention à Angoulême : que retenir des précédentes élections ? À Angoulême, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,86% au premier tour. Au deuxième tour, 48,35% des votants se sont déplacés. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 25 270 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 66,82% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 71,38% au premier tour, soit 18 038 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.