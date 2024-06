Résultat des européennes à Saint-Michel : l'élection 2024 en direct

17:01 - Avantage Renaissance à Saint-Michel ?

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,68% contre 26,37% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 42,94% contre 57,06%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-Michel un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,7% au premier tour, contre 27,00% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.