En direct

19:13 - Sur qui vont se porter les supporters de la Nupes à l'Isle-d'Espagnac ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 7,87% à l'Isle-d'Espagnac, contre 22,36% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à l'Isle-d'Espagnac, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,68% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à l'Isle-d'Espagnac, entre les 22,36% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,87% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à l'Isle-d'Espagnac ? À l'Isle-d'Espagnac, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 21,73% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,51% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les électeurs de l'Isle-d'Espagnac plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Ce sont Emmanuel Macron avec 29,87% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,85% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à l'Isle-d'Espagnac. Marine Le Pen ne récoltait que 21,51%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 38,92% contre 61,08%. Au premier tour des élections législatives, L'Isle-d'Espagnac, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 32,56%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 18,35%. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Que retenir des européennes à l'Isle-d'Espagnac il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Avec un résultat de 21,73%, Bardella avait été surpassé au cours des européennes à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 22,36% des suffrages.

11:45 - Les données démographiques de l'Isle-d'Espagnac révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de l'Isle-d'Espagnac peuvent-ils affecter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 926 habitants/km² et 42,18% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le taux de chômage à 10,39% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (80,99%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 977 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (20,33%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,12%) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à l'Isle-d'Espagnac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,46% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - L'Isle-d'Espagnac : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À l'Isle-d'Espagnac, 67,85% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des précédentes élections ? En 2019, pendant les européennes, 48,06% des personnes aptes à participer à une élection à l'Isle-d'Espagnac avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 56,53% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à l'Isle-d'Espagnac : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des critères clés de ce scrutin européen à l'Isle-d'Espagnac. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 75,39% au deuxième tour, ce qui représentait 2 889 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La flambée des prix qui grève le budget des foyers français est notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de l'Isle-d'Espagnac .