Résultat des européennes à Angoulins : l'élection 2024 en direct

19:15 - Les votes de la gauche unie en question L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections des députés à Angoulins, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,59% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait glané 7,19% à Angoulins, contre 26,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Angoulins lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Angoulins semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la ville.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la présidentielle à Angoulins Avec 15,56%, c'est un trop petit score qu'avait obtenu Marine Le Pen à Angoulins au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La cheffe du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,56% et 21,56% des bulletins exprimés. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 30,46% contre 69,54%. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,73%, alors que les candidats LREM obtiendront 34,51% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Angoulins Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella était largement vaincu aux européennes à l'époque sur place. Le jeune loup terminait troisième, avec 17,37%, derrière Nathalie Loiseau avec 26,96% et Yannick Jadot avec 18,33%.

11:45 - Angoulins aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune d'Angoulins, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 11,84% peut agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Avec 39,56% de population active et une densité de population de 493 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2636,11 € par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 819 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,65%) et le nombre de résidences HLM (5,34% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Angoulins mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,69% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Elections européennes passées à Angoulins : l'impact de l'abstention Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Au moment des dernières européennes, sur les 1 926 personnes en âge de voter à Angoulins, 42,3% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 50,23% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Angoulins ? À Angoulins, le taux de participation sera indéniablement l'un des critères clés de ces élections européennes. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des ménages sont par exemple capables de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Angoulins (17690). Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,16% au sein de la ville. La participation était de 77,69% au second tour, soit 2 640 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,41% au premier tour et seulement 55,28% au deuxième tour.