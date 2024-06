19:10 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Aytré ?

L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Aytré, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,83% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 7,88% à Aytré, contre 22,42% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...