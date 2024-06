Résultat des européennes à Anizy-le-Grand : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Anizy-le-Grand, à 39,11%, soit 361 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 14,19% et Yannick Jadot à 8,88%.

11:45 - Anizy-le-Grand : démographie, élections et stratégies politiques

Comment la population d'Anizy-le-Grand peut-elle peser sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 206 hab/km² et 42,07% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,92% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 971 € par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 838 votants. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,26%) et le nombre de résidences HLM (11,08% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Anizy-le-Grand mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,88% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.