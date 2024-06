En direct

19:26 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Pinon ? L'autre source de doute qui entoure ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,03% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 3,77% à Pinon, contre 10,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Pinon pour les candidats de Bardella ? Le score obtenu par Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections localement. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pinon semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les enseignements de 2022 Le résultat de l'élection la plus récente apparait comme un élément instructif au moment de l'élection du jour. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Pinon. Ce dernier avait fini en tête dans la commune avec 37,28% au premier tour et surtout 55,91% au 2e, le propulsant au sommet à l'échelon municipal sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 39,73% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,65% et Emmanuel Macron troisième avec 19,32%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,26%, devant Emmanuel Macron à 37,74%.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Le résultat de ce 9 juin sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Pinon, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 43,96% des votes face à Manon Aubry à 10,36% et Nathalie Loiseau à 10,05%.

11:45 - Pinon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant le bureau de vote de Pinon, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 655 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 71 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la localité, 18,59 % des résidents sont des enfants, et 28,12 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,24% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 39,39% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 313,48 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Pinon, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Pinon : la mobilisation des habitants aux élections européennes La participation des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 56,32% des inscrits sur les listes électorales de Pinon avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 43,06% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Pinon : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur important de ces élections européennes 2024 à Pinon. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine serait de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Pinon. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 196 personnes en âge de voter au sein de la localité, 28,01% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 29,18% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.