En direct

19:07 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Annemasse ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 6,15% à Annemasse, contre 23,29% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa poussée lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Annemasse, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,26% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (7,47% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,49% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Annemasse, entre les 23,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,92% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite à Annemasse ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. À Annemasse, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,91% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,52% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 33,85% et Emmanuel Macron avec 26,08% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Annemasse. Marine Le Pen ne récoltait que 16,52%. Le second round de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron s'imposant avec 66,14% contre 33,86% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 10,84%, alors que les candidats Nupes réuniront 30,26% des voix. Annemasse se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Les Républicains au second tour, vainqueur localement avec 55,78%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très tranchée Regarder en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections européennes il y a cinq ans, la liste Rassemblement national obtenait 19,91% des voix. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 23,29%.

11:45 - Annemasse aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Annemasse se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 37 918 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 3 006 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (68,19 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 7 948 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 28,20%, Annemasse est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 841 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 17,23%, annonçant une situation économique tendue. À Annemasse, où les moins de 30 ans correspondent à 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Annemasse Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des scrutins européens passés ? En 2019, lors des élections européennes, 35,51% des inscrits sur les listes électorales d'Annemasse avaient pris part au vote. La participation était de 31,32% lors des européennes de 2014. Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau national, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33%. À Annemasse, 80,7% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes à Annemasse sont lancées Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Annemasse ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 33,89% au premier tour et seulement 32,68% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,27% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 61,38% au second tour, soit 10 088 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.