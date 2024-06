En direct

19:10 - À Vétraz-Monthoux, quels peuvent être les reports du vote Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 4,66% à Vétraz-Monthoux, contre 28,49% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections des députés à Vétraz-Monthoux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 19,48% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,11% pour Yannick Jadot, 1,01% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (3,23% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (14,96% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,11% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Vétraz-Monthoux lors des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant pour ces élections 2024, au niveau local. Si en France entière, les intentions de vote calculent une évolution moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 27% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Quelques résultats à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Vétraz-Monthoux lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,14%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 19,68%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,77% contre 63,23%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 11,68% au premier tour, contre 31,34% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Vétraz-Monthoux, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

12:45 - À Vétraz-Monthoux, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau gagnait à Vétraz-Monthoux lors des élections européennes à l'époque, avec 28,49%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 17,54% des votes.

11:45 - Comment la composition démographique de Vétraz-Monthoux façonne les résultats électoraux ? A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Vétraz-Monthoux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 874 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 466 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 389 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 20,15 % des résidents sont des enfants, et 5,56 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 187 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2315,29 € par mois, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Vétraz-Monthoux, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Vétraz-Monthoux : retour sur l'abstention aux dernières européennes Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux européennes représentait 50,12%. Au fil des précédentes consultations politiques, les 10 081 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 45,3% dans la commune de Vétraz-Monthoux, contre un taux de participation de 40,00% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Vétraz-Monthoux : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Vétraz-Monthoux ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,48% des votants de la commune. L'abstention était de 30,46% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des Français serait en mesure de modifier la stratégie de vote des habitants de Vétraz-Monthoux.