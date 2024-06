Résultat des européennes à Étrembières : l'élection 2024 en direct

Quel portrait faire d'Étrembières, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 619 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 157 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 39 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 5,47 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 901 résidents étrangers, représentant 34,49% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Dans cette mosaïque sociale, près de 41,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 892,31 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Étrembières, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Étrembières

À Étrembières, l'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient potentiellement renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants d'Étrembières. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 71,11% dans la ville, à comparer avec un taux de participation de 66,89% au second tour, ce qui représentait 693 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour.