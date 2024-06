Résultat des européennes à Saint-Léonard : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - La liste Bardella favorite à Saint-Léonard pour les européennes ? La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections européennes 2024. Si au niveau national, les sondages d'opinion annoncent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 50% dans la commune), il faut noter pourtant que ce dernier n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les européennes Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un joli résultat pour le RN à Saint-Léonard. Le parti était arrivé en tête dans la commune avec 30,73% au premier round avant un formidable 57,25% au deuxième (Saint-Léonard ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,43% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,88% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,26%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 62,26%, devant Emmanuel Macron à 37,74%.

12:45 - En 2019, un scrutin déjà tranchant Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut encore sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Léonard, avec 38,7%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 12,13% et Yannick Jadot à 11,92%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Léonard Dans la ville de Saint-Léonard, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 13,96% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec 48,19% de population active et une densité de population de 92 habitants par km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (20,63%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 457 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,66%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,39%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Léonard mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,55% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Saint-Léonard : quel était le niveau de participation aux européennes ? Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, lors des européennes, 515 personnes aptes à voter à Saint-Léonard avaient pris part à l'élection (soit 52,5%), à comparer avec un taux de participation de 45,72% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Léonard pour les élections européennes L'abstention sera indéniablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Saint-Léonard. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 44,85% au premier tour. Au deuxième tour, 44,4% des citoyens se sont déplacés. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, 78,69% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,22% au premier tour, c'est-à-dire 759 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.