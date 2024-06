Une autre question de ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,18% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 4,68% à Villelaure, contre 21,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Villelaure lors des européennes ?

Indicateur clé pour ce dimanche : Villelaure fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,54% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,61% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.