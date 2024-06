En direct

19:17 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Appoigny ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 5,1% à Appoigny, contre 19,9% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des législatives. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Appoigny, le binôme Nupes avait en effet glané 19,46% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,96% pour Yannick Jadot, 2,69% pour Fabien Roussel et 1,27% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Appoigny, entre les 19,9% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,04% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,17% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Appoigny avant les européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections. À Appoigny, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,43% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 30,89% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Appoigny. Le parti s'était placé en tête dans la localité avec 26,63% au 1er round avant un formidable 57,03% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelle communale sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,89% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,04% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,31%. Avec 49,35% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,65%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Appoigny Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste poussée par Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans à Appoigny, avec 30,43% des voix exprimées (370 voix) devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,9% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 10,44%.

11:45 - Appoigny : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire d'Appoigny, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 170 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 257 entreprises, Appoigny est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 16,34 % des résidents sont des enfants, et 32,05 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Appoigny abrite une communauté diversifiée, avec ses 124 résidents étrangers, soit 3,87% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 36,7% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 185,51 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Ainsi, à Appoigny, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Appoigny Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 54,02% des inscrits sur les listes électorales d'Appoigny (Yonne) avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 42,63% il y a 10 ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Appoigny, 63,09% des électeurs avaient voté.

09:30 - Election à Appoigny : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères essentiels des européennes sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Appoigny. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,97% au premier tour et seulement 52,31% au deuxième tour. Au premier tour de la présidentielle, 21,42% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,03% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.