Résultat des européennes à Perrigny : l'élection 2024 en direct

18:29 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Perrigny ? A noter : Perrigny compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 26,4% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,27% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable à Hayer à Perrigny ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,27% contre 27,75% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,25% contre 56,75%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,63% au premier tour, contre 23,15% pour le binôme LREM. Ce premier round laborieux n'empêchera pas le RN de l'emporter au second tour avec 21,63%.

12:45 - À Perrigny, Jordan Bardella en première position en 2019 Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite glanait 26,4% des votes, soit 146 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 18,81% et Yannick Jadot à 12,12%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Perrigny : un regard sur la démographie locale Comment la population de Perrigny peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 101 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,59%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (9,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 536 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,95%) et le nombre de résidences HLM (3,86% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Perrigny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,88% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Perrigny ? Au cours des dernières années, les 1 292 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 62,54% des votants de Perrigny (Yonne). Le taux de participation était de 51,17% pour le scrutin de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Participation à Perrigny : les leçons des précédentes élections À Perrigny, l'une des clés des européennes 2024 sera immanquablement l'abstention. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 79,48% dans la ville. Le taux de participation était de 80,34% au premier tour, c'est-à-dire 748 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,39% au premier tour. Au second tour, 56,38% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Perrigny ? Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient en mesure de ramener les citoyens de Perrigny vers les urnes.