En direct

19:26 - Quels sont les scénarios de reports pour les voix de la Nupes à Gurgy ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 20,49% des bulletins dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 4,61% à Gurgy, contre 22,29% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 22,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,03% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Gurgy ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Gurgy. Mais la marche pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour prédire plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Gurgy ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,41% contre 30,92% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,9% contre 53,1%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 28,78% au premier tour, contre 32,03% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Gurgy, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - 27,19% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Gurgy Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Gurgy, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 27,19% des votes contre Nathalie Loiseau à 22,29% et Yannick Jadot à 12,18%. Ce qui correspond à 183 bulletins dans la localité.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Gurgy Dans la commune de Gurgy, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 7,39% et une densité de population de 132 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (85,01%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 632 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,88%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Gurgy mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 26,99% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Gurgy : retour sur la participation aux dernières élections européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Gurgy, 63,54% des votants ne s'étaient pas déplacés. L'analyse des élections passées est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des européennes de 2019, le taux d'abstention atteignait 46,57% dans la commune de Gurgy, contre un taux d'abstention de 58,85% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Gurgy ? Le taux de participation constituera sans nul doute l'un des facteurs clés du scrutin européen à Gurgy. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,82% au sein de la ville. La participation était de 78,92% au premier tour, c'est-à-dire 1 063 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 46,81% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. L'inflation pourrait en effet inciter les citoyens de Gurgy à ne pas rester chez eux.