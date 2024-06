Résultat des européennes à la Muraz : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Marine Le Pen en première position en 2022 à la Muraz La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 à la Muraz. La figure de l'ancien Front national l'emportait avec 26,38% au premier round contre 22,32% pour Emmanuel Macron et 19,56% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,15% contre 50,85%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 16,61% des voix sur place, contre 30,99% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,79%).

12:45 - 20,92% pour Yannick Jadot lors des dernières européennes à la Muraz Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Avec un résultat de 18,77%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des européennes il y a cinq ans par Yannick Jadot avec 20,92% des votes.

11:45 - Comprendre l'électorat de la Muraz : un regard sur la démographie locale La démographie et le contexte socio-économique de la Muraz déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 36% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 3,4% sont des personnes âgées. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (77,78%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 317 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,84% et d'une population étrangère de 10,67% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à la Muraz mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,05% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à la Muraz Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Au fil des dernières élections, les 1 080 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 345 inscrits sur les listes électorales de la Muraz (Haute-Savoie) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 51,96%). Le taux de participation était de 42,46% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à la Muraz : quel sera le taux de participation ? Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 à la Muraz. L'inflation et son impact sur la vie des foyers français seraient par exemple susceptibles de ramener les citoyens de la Muraz dans les bureaux de vote. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,34% au niveau de la ville. L'abstention était de 21,68% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.