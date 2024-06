Résultat des européennes à Argences en Aubrac : l'élection 2024 en direct

En direct

18:18 - Pour le RN, les sondages de Jordan Bardella observés à Argences en Aubrac Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella lors de ces européennes 2024 sera très observé. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Argences en Aubrac semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs d'Argences en Aubrac plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Argences en Aubrac avec 22,22% contre 30,8% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 42,51% contre 57,49%. Le RN ne convainquait pas plus à Argences en Aubrac par la suite, lors des élections des députés, avec 18,15% au premier tour, contre 48,13% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va cumuler le plus de votes, avec 78,90% sur la seule circonscription recouvrant Argences en Aubrac.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Avec un résultat de 25,16%, Jordan Bardella avait été distancé à l'occasion des européennes il y a cinq ans par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 25,94% des bulletins valides.

11:45 - Les enjeux locaux d'Argences en Aubrac : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Argences en Aubrac comme partout. Avec ses 23,73% d'agriculteurs pour 1 595 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 127 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (49,33 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 52,3% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 59,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 4632,63 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Argences en Aubrac manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - À Argences en Aubrac, quelle participation aux précédentes européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des élections passées ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 834 personnes habilitées à voter à Argences en Aubrac s'étaient rendues aux urnes (soit 59,44%). La participation était de 54,5% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - Les élections européennes à Argences en Aubrac sont lancées À Argences en Aubrac, l'abstention sera l'une des grandes inconnues du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe serait par exemple en mesure de faire augmenter le taux de participation à Argences en Aubrac. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,23% dans la commune. La participation était de 79,36% au second tour, c'est-à-dire 1 069 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 59,36% au premier tour et seulement 54,57% au second tour.