A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très instructif. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà solide à Villaz entre Jordan Bardella en 2019 (13,94%) et Marine Le Pen en 2022 (17,9% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 23% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 17,9% contre 34,35% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 30,97% contre 69,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,4% au premier tour, contre 32,36% pour le binôme LREM. Sur la commune de Villaz, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera préférée lors du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

11:45 - Comment la composition démographique de Villaz façonne les résultats électoraux ?

La composition démographique et le contexte socio-économique de Villaz déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,58% de 60 ans et plus. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,47%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,77%) et le nombre de résidences HLM (3,21% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,27%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villaz, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.