En direct

19:07 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Armentières pour ces élections européennes 2024 ? Une autre interrogation de ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Armentières, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,28% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,18% pour Yannick Jadot, 4,06% pour Fabien Roussel et 2,57% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 8,84% à Armentières, contre 15,07% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Armentières Le résultat des européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. On note que Armentières fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 29,82% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Armentières ? Marine Le Pen a surperformé à Armentières lors de l'élection présidentielle 2022 avec un score de 28,87% des suffrages dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,79% contre 51,21%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 22,77% des votes sur place, contre 32,28% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 63,36%.

12:45 - 29,82% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Armentières Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait séduit 29,82% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 15,07% et Yannick Jadot à 11,14%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Armentières façonne les résultats électoraux ? À Armentières, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la ville, 20,56% des résidents sont des enfants, et 6,97% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1994,11 euros/mois, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (22,07%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (5,42%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Armentières mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,23% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Armentières ? L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Pendant les précédentes européennes, parmi les 7 603 inscrits sur les listes électorales à Armentières, 44,81% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 37,25% lors des élections européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Armentières Le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur fort du scrutin européen à Armentières. L'inflation qui pèse sur le budget des familles, cumulée avec les incertitudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient pourraient entre autres impacter la participation à Armentières. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 17 383 personnes en âge de voter au sein de la ville, 35,06% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 35,3% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 59,54% au premier tour et seulement 62,51% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Armentières pour les élections européennes ?