En direct

19:10 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Houplines à la loupe à gauche La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier tour des élections du Parlement à Houplines, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,14% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 7,86% à Houplines, contre 15,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Que vont trancher les votants d'Houplines ? Le score en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection des députés européens 2024 localement. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Houplines. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour l'amener à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Houplines C'est certainement l'élection présidentielle qui est le meilleur révélateur sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Houplines à l'issue de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 32,37% des suffrages dès le 1er tour. Pour le 2e tour du scrutin, c'est aussi la cheffe de l'ancien Front national qui l'emportait à Houplines avec 50,26%, devant Emmanuel Macron à 49,74%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, obtenant 26,1% des voix sur place, contre 27,14% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (56,00%).

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Houplines en 2019 ? Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? 30,26% des suffrages étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,45% et Yannick Jadot à 12,65%. Le mouvement d'extrême droite l'avait emporté avec pas moins de 758 habitants d'Houplines passés par les urnes.

11:45 - Houplines aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune d'Houplines, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 696 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 12,99%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2165,61 €/mois montre l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 2 357 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,30%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,61%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Houplines mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,92% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières élections européennes à Houplines : quelles tendances ? L'analyse des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 46,64% dans la commune d'Houplines. Le taux de participation était de 40,01% lors du scrutin de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,1%.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas d'Houplines L'un des critères importants de ce scrutin européen sera incontestablement le niveau de participation à Houplines. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 5 809 personnes en âge de voter au sein de la ville, 30,79% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 31,21% au premier tour. En proportion, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les habitants des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?